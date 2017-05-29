BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLDU, O SIRADA FB TV'DE...
Beşiktaş, Gaziantepspor'u Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Gaziantep'te son düdüğün gelmesinin ardından Beşiktaşlılar çılgınca şampiyonluğu kutlamaya başladı.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, bu yıl da aynı başarıyı tekrarlayarak ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde yeniden mutlu sona ulaştı.
FB TV'de Euroleague şampiyonluğunun yeniden yayınlanması dikkat çekerken, bu durum sosyal medyada hem Beşiktaşlı hem de Fenerbahçeli taraftarlar tarafından konuşulan olaylardan oldu.
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