Beşiktaş'taki terör saldırılarını PKK'nın taşeronu TAK üstlendi. TAK, PKK'yı uluslararası camiada zora sokacak kanlı eylemleri paravan olarak üstlenen örgüt olarak biliniyor.



İstanbul Beşiktaş'ta dün akşam maç sonu teröristler önce bomba yüklü bir aracı patlatmış, aynı dakikalarda bir canlı bomba da kendisini havaya uçurmuştu. Saldırılarda 30'u polis, 7'si sivil 38 kişi şehit oldu. 1 kişinin kimliği henüz belirlenemedi.