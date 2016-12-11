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beşiktaş saldırısını tak üstlendi!

BEŞİKTAŞ SALDIRISINI TAK ÜSTLENDİ!

Beşiktaş'taki terör saldırılarını PKK'nın taşeronu TAK üstlendi. TAK, PKK'yı uluslararası camiada zora sokacak kanlı eylemleri paravan olarak üstlenen örgüt olarak biliniyor.

Tarih : 11 Aralık 2016, 19:51
Puan Ver : Beşiktaş Saldırısını Tak Üstlendi!(7/10)9


İstanbul Beşiktaş'ta dün akşam maç sonu teröristler önce bomba yüklü bir aracı patlatmış, aynı dakikalarda bir canlı bomba da kendisini havaya uçurmuştu. Saldırılarda 30'u polis, 7'si sivil 38 kişi şehit oldu. 1 kişinin kimliği henüz belirlenemedi.








Etiketler: Beşiktaş  Saldırısını  Tak  Üstlendi    haber

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