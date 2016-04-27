

ABD'de tutuklu bulunan İranlı işadamı Reza Zarrab (Rıza Sarraf)'ın, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena locasının satıldığı öğrenildi. Hatırlanacağı gibi, Zarrab'ın Vodafone Arena'nın Batı Tribün'ünde loca satın aldığı geçen yıl nisan ayında ortaya çıkmıştı. Zarrab, mart ayında ABD'de tutuklandığı için bu locanın akıbetinin ne olacağı da merak ediliyordu. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, geçen hafta Beşiktaş yönetimi Zarrab'ın locasını sattı.



3 YILLIK 500 BİN DOLAR



Stattaki 147 locanın tamamının çok önceden 3 yıllığına satıldığını hatırlatan kaynaklar, Zarrab'ın locasının da hemen talip bulduğunu ve söz konusu locanın da yine 3 yıllığına yaklaşık 500 bin dolara yeni sahibini bulduğunu belirtiyor. Tarafların karşılıklı görüşerek yeniden satış kararını aldığını belirten kaynaklar, Zarrab'ın loca için daha önce ödediği paranın ise iade edildiğini belirtiyor.



Geçen yıl basına yansıyan haberlerde Reza Zarrab (Rıza Sarraf)'ın söz konusu loca için yaklaşık 1.2 milyon TL ödediği belirtilmişti. Hatırlanacağı gibi geçen yıl Zarrab'ın Vodafone Arena'dan loca satın aldığı haberleri basına yansıyınca Beşiktaş Başkanı Fikret Orman camiadan büyük eleştiri almıştı. Orman konuyla ilgili açıklamasında “Kendisini tanımam. Sadece bir kez yemek yemişliğimiz var. Fenerbahçeli olduğuna yönelik iddialar var. Ama ben gözlerine baktığımda Beşiktaşlı olduğunu anladım” demişti.



LOCADAN 3 YILDA 30 MİLYON DOLAR



11 Nisan'da açılış maçının oynandığı 41 bin 903 seyirci kapasiteli Vodafone Arena'da 147 loca bulunuyor. Beşiktaş yönetimi stattan yıllık toplam 50-60 milyon dolar gelir bekliyor. Tamamı 3 yıllığına satılan 147 locadan Beşiktaş kulübünün 30 milyon dolar civarında bir gelir elde ettiği belirtiliyor.