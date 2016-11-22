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beşiktaş rekorlar peşinde

BEŞİKTAŞ REKORLAR PEŞİNDE

Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 6 kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kritik bir eşikte bulunuyor.

Tarih : 22 Kasım 2016, 12:58
Puan Ver : Beşiktaş Rekorlar Peşinde(7/10)5


Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 6 kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kritik bir eşikte bulunuyor.



B Grubu'nda şu ana dek yaptığı 4 karşılaşmada bir galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puana ulaşan Beşiktaş, yarın Benfica'yı yendiği takdirde puanını 9'a yükseltmiş olacak.



Şampiyonlar Ligi'ndeki geçmiş 5 sezonunda en başarılı performansını 2003-2004'te 6 maç sonunda 7 puan toplayarak elde eden siyah-beyazlı takım, Benfica karşısında rekorunu daha da yukarı çekmeyi hedefleyecek.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Beşiktaş  Rekorlar  Peşinde    haber

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