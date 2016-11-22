Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 6 kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kritik bir eşikte bulunuyor.



Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 6 kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kritik bir eşikte bulunuyor.







B Grubu'nda şu ana dek yaptığı 4 karşılaşmada bir galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puana ulaşan Beşiktaş, yarın Benfica'yı yendiği takdirde puanını 9'a yükseltmiş olacak.







Şampiyonlar Ligi'ndeki geçmiş 5 sezonunda en başarılı performansını 2003-2004'te 6 maç sonunda 7 puan toplayarak elde eden siyah-beyazlı takım, Benfica karşısında rekorunu daha da yukarı çekmeyi hedefleyecek.







kaynak:fanatik