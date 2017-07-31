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BEŞİKTAŞ, REAL BETİS'LE 1-1 BERABERE KALDI


Beşiktaş, Real Betis'le 1-1 Berabere Kaldı
Tarih : 31 Temmuz 2017, 00:40
Puan Ver : Beşiktaş, Real Betis'le 1-1 Berabere Kaldı(6/10)2

İspanya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Real Betis ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş dakika 30'da Tosic'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. 74. dakikada ise Matias Nahuel frikikten topu ağlarla buluşturdu. Mücadele başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

BEŞİKTAŞ 5 MAÇTA 13 GOL YEDİ

Beşiktaş daha önce Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kalmış ardından Çin'de oynadığı Schalke 04 karşılaşmasını 3-2 kaybetmişti. Siyah-beyazlı takım İspanya'da oynadığı Valladolid maçını 2-2, Real Betis maçını 1-1 berabere tamamlarken Las Palmas karşısında 4-1 kaybetti. Beşiktaş bu maçların tamamında kalesinde gol gördü. Siyah-beyazlı takım beş maç sonunda kalesinde 13 gol gördü.

Beşiktaş 3-3 F.Sittard

Beşiktaş 2-3 Schalke 04

Beşiktaş 2-2 Valladolid

Beşiktaş 1-4 Las Palmas

Beşiktaş 1-1 Real Betis

TOSIC 2 GOL ATTI

Hazırlık aşamasında Beşiktaş adına en golcü isimler arasında Dusko Tosic yer aldı. Sırp oyuncu iki gol atarken Cenk Tosun yine iki gol attı. Diğer golleri Oğuzhan, Caner, Sedat, Atiba, Mustafa Pektemek kaydetti.

PEPE İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın Real Betis ile Municipal de la Linea Stadı'nda karşı karşıya geldiği maçta yeni transfer Pepe ilk kez Beşiktaş forması giydi. Kampa geç katılan Ricardo Quaresma da ilk 11'de sahaya çıktı.

TALISCA FORVET OYNADI

Forvet hattında arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Real Betis maçında Anderson Talisca'ya bu görevi verdi.

Hafif sakatlığı bulunan Cenk Tosun kadroda yer almazken, Mustafa Pektemek ise yedek olarak maça başladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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