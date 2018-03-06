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Beşiktaş, Quaresma'ya verilen cezanın ardından harekete geçti

BEŞİKTAŞ, QUARESMA'YA VERİLEN CEZANIN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş, PFDK'dan tarafından 5 maçlık cezaya çarptırılan Ricardo Quaresma için Tahkim Kuruluna başvuracaklarını açıkladı.

Tarih : 06 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : Beşiktaş, Quaresma'ya Verilen Cezanın Ardından Harekete Geçti(8/10)4

Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maçlık cezaya çarptırılan Ricardo Quaresma'ya verilen cezanın yeni bir mağduriyet yarattığını ve Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun futbolcumuz Ricardo Quaresma'ya verdiği ceza yeni bir mağduriyet yaratmıştır. PFDK'nın gerekçeli kararının ardından, TFF Tahkim Kurulu'na adaletin sağlanması amacıyla başvuruda bulunacağımızı, hakkaniyet ölçülerini aşan bu ağır cezanın yeniden değerlendirilmesinin zaruri olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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