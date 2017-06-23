Fetö'nün Medya Yapılanması Davasında Ara Karar Açıklandı
Hakkari'de 25 Bölge 'özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi
Bayram İkramlarında Fazla Israr Sağlığa Zararlı!
Bağırsaklarınızdaki O Problemi Ortadan Kaldırıyor!
Emre Altuğ'dan Çağla Şikel İtirafları
İşte Adı Efsane'nin Yeni Kadrosu
Ölüme Terk Edemeyip Birlikte Can Verdiler
Ağlayan Bebeğini Boğarak Öldürdü
Valilik Açıkladı! Büyük Operasyon Başlıyor...
Galatasaray, Tolgay Arslan'ı Böyle Elinden Kaçırmış!
Destici'den Yunanistan'a 'ayasofya Camii' Tepkisi
Kurtlar Vadisi Vatan Geliyor!
Meriç Nehri'nde 50 Kiloluk Yayın İle Selfi Yarışı
Fenerbahçe Yeni Kalecisini Buldu
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Meyve Yemek İçin En Uygun Zaman…
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Akımı Telefonu
Bitlis'teki Terör Operasyonu
Dünya Bu Fotoğrafı Konuşuyor
Sibel Can'ın Ultra Lüks Tatili

beşiktaş, pepe'yi bitirdi!

BEŞİKTAŞ, PEPE'Yİ BİTİRDİ!

Beşiktaş, yılın transfer bombasını patlatıyor. Beşiktaş'ın tam yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, 34 yaşındaki dünyaca ünlü stoper için Portekiz'e gitti ve "Transferi bitirmek üzereyiz" açıklamasını yaptı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:53
Puan Ver : Beşiktaş, Pepe'yi Bitirdi!(5/10)3


Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla gitmek isteyen Beşiktaş, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü stoper Pepe'nin transferini noktalamak üzere.



Siyah-beyazlı kulübün tam yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, Portekiz Milli Takımı ile Rusya'da bulunan dünyaca ünlü stoper için Lizbon'a çıkarma yaptı.



34 yaşındaki Pepe'nin menajeri ile görüşen Ahmet Bulut, "Evet şu anda Lizbon'da Pepe için masadayım. Dev kulüpler peşinde ama Beşiktaş transfere yakın" açıklamasını yaptı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Pepe  Yi  Bitirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER