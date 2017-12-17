BEŞİKTAŞ, OSMANLISPOR'U AĞIRLIYOR! MAÇTA ÜÇÜNCÜ GOL GELDİ
Beşiktaş, Süper Ligin 16. haftasında Osmanlıspor ile sahasında karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, saat 19.30'da Vodafone Park'ta başladı. beIN SPORTS'dan naklen yayınlanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
CANLI ANLATIM
52' GOL! Babel'in hat-trick'i ile Beşiktaş 3-0 öne geçti.
46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
45' Maçın ilk yarısı sona erdi.
44' GOL! Beşiktaş, Babel'in ikinci golüyle skoru 2-0'a getirdi.
33' GOL! Beşiktaş, Babel'in golüyle 1-0 öne geçti.
22' Maçın 20 dakikası geride kalırken Beşiktaş mücadelede adeta "tek kale" oynuyor.
1' Hakemin düdüğüyle maç başladı! İki takıma da başarılar...
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Maxsö, Prozhazka, Tiago, Musa, Lawal, Serdar, Özer, Regattin, Cikalleshi
Kaynak: haberinburada
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