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beşiktaş osmanlıspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Osmanlıspor maçı için taraftarlar nefeslerini tuttu. Beşiktaş sahadan beraberlikle dahi ayrılsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Tarih : 15 Mayıs 2016, 16:18
Puan Ver : Beşiktaş Osmanlıspor Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda?(6/10)12


Beşiktaş Osmanlıspor maçı için taraftarlar nefeslerini tuttu. Beşiktaş sahadan beraberlikle dahi ayrılsa şampiyonluğunu ilan edecek.



Beşiktaş Osmanlıspor maçı şampiyonluk düğümünü çözebilir. Beşiktaş yeni mabedi Vodafone Arena'da şampiyonluğunu ilan edebilecek mi?

Taraftarların yoğun ilgi göstereceği Beşiktaş Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...



Beşiktaş Osmanlıspor'u devirerek şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Günlerdir gündemden düşmeyen konuların başında gelen Vodafone Arena'ya kupanın gelip gelmeyeceği konusu da netlik kazandı.



Fikret Orman tarafından yapılan açıklama da şampiyonluğun daha gerçekleşmediği bu yüzden böyle bir şey olmayacağını dile getirmesi taraftarları  üzdü. Öte yandan Beşiktaş Osmanlıspor maçı'nın ne zaman saat kaçta hangi kanalda oynanacağı büyük merak konusu haline geldi.

 

Peki Beşiktaş Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Beşiktaş Osmanlıspor maçına ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde...

 

BEŞİKTAŞ OSMANLISPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

 

Süper Toto Süper Lig'de 33. hafta maçında şampiyonluk düğümü çözülüyor. Beşiktaş Osmanlıspor maçı 15 Mayıs Pazar Günü saat 19:00'da başlayacak. Vodafone Arena'da oynanacak olan maç Lig Tv ekranından naklen yayınlanacak!










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