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Beşiktaş, Orkan Çınar'ı transfer etti

BEŞİKTAŞ, ORKAN ÇINAR'I TRANSFER ETTİ

Beşiktaş, Orkan Çınar transferinde oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 20:50
Puan Ver : Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Transfer Etti(8/10)4

Beşiktaş, transferi için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü 21 yaşındaki Orkan Çınar'da mutlu sona ulaştı. Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın transferi için anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

BORSAYA BİLDİRİLDİ

Siyah-beyazlıların, KAP'a yaptığı açıklamada, "Orkan Çınar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Orkan Çınar, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek ve siyah-beyazlıların İspanya kampına katılacak.

BONSERVİSİ 450 BİN EURO

Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın transferi için Gaziantepspor'a 450 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Geçtiğimiz sezon Gaziantepspor ile 15 maça çıkan yetenekli futbolcu 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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