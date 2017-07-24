Beşiktaş, transferi için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü 21 yaşındaki Orkan Çınar'da mutlu sona ulaştı. Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın transferi için anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

BORSAYA BİLDİRİLDİ

Siyah-beyazlıların, KAP'a yaptığı açıklamada, "Orkan Çınar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Orkan Çınar, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek ve siyah-beyazlıların İspanya kampına katılacak.

BONSERVİSİ 450 BİN EURO

Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın transferi için Gaziantepspor'a 450 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Geçtiğimiz sezon Gaziantepspor ile 15 maça çıkan yetenekli futbolcu 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Kaynak: haberinburada