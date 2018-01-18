Süper Ligde Robinho Bombası: Görüşüyoruz!
Mustafa Cengiz Sportif Aş Yönetiminde Burak Elmas Ve Abdürrahim Albayrak'ın Görev Alacağını Açıkladı
Psg'li Taraftarlar, 4 Gol Atan Neymar'ı Islıkladı
Riva'nın Futbol Vadisi Yükseliyor
Toplu Ulaşımda Cep Telefonları Artık Bilet Gibi Kullanılabilecek
Irkçılıkla Suçlanan H&M, Güney Afrika'daki Mağazalarını Kapattı
Metal İşçilerinden Yağmur Altında Eylem
Brezilyalı Yıldız Galatasaray'ı Doğruladı!
Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Atiker Konyaspor'a Kiralıyor
10 Milyon Euroluk Teklif Geliyor
Roma'nın Genç Yıldızı Rezan Çorlu: Galatasaray Beni İstiyor
Medipol Başakşehir, Riad Bajic'i Kiraladı
Uefa Kara Tabloyu Açıkladı, 3. Sırada Türkiye Var
Galatasaray Yıldız Futbolcuyu Transfer Etmek İçin Girişimlere Başladı
Kayserisporlu Gyan: Birleşik Arap Emirliklerinde Bütün Takım Devre Arasında Namaza Gitti
Trabzonspor, Filip Novak'ı Kap'a Bildirdi
Yeni Kriterler Belli Oldu! Youtube'dan Para Kazanmak Zorlaşıyor
Nusr-Et Halka Arz Oluyor
Sömestrda 450 Bin Kişi Tatil Yolcusu
İngiltere'de Mkhitaryan - Sanchez Takası Gerçek Oldu

Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Atiker Konyaspor'a Kiralıyor

BEŞİKTAŞ, ORKAN ÇINAR'I ATİKER KONYASPOR'A KİRALIYOR

Beşiktaş, forma şansı bulamayan Orkan Çınar'ın Atiker Konyaspor'a kiralanması için anlaştı. Genç futbolcu, geçtiğimiz günlerde nargile içerken görüntülenmişti.

Tarih : 18 Ocak 2018, 20:40
Puan Ver : Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Atiker Konyaspor'a Kiralıyor(9/10)5

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merak edilen Orkan Çınar Atiker Konyaspor'a kiralanıyor.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in ısrarla istediği genç futbolcunun transferi konusunda kiralık anlaşması sağlandı.

Siyah-Beyazlı kulübün gün içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Orkan  Çınar  I  Atiker  Konyaspor  A  Kiralıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER