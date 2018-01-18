BEŞİKTAŞ, ORKAN ÇINAR'I ATİKER KONYASPOR'A KİRALIYOR
Beşiktaş, forma şansı bulamayan Orkan Çınar'ın Atiker Konyaspor'a kiralanması için anlaştı. Genç futbolcu, geçtiğimiz günlerde nargile içerken görüntülenmişti.
Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merak edilen Orkan Çınar Atiker Konyaspor'a kiralanıyor.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in ısrarla istediği genç futbolcunun transferi konusunda kiralık anlaşması sağlandı.
Siyah-Beyazlı kulübün gün içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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