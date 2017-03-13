Nükleer Devi Türk Şirkete Ortak Oldu
Beşiktaş-Olympiakos Maçı Biletleri Satışta
Fetö'nün Adli Tıp Yapılanmasına Dava Açıldı
Obezite Kanser Riskini Artırıyor!
Kılıçdaroğlu, Skandallarına Bir Yenisini Daha Ekledi
Pop Kraliçesi Joni Sledge Yaşamını Yitirdi
Musul'da Bir Mahalle Daha Deaş'tan Kurtarıldı!
Edirne'de Cinayet Şebekesi Çökertildi: 5 Tutuklama!
Nato'dan Türkiye Ve Hollanda Açıklaması!
Milli Boksörler Bakü De Madalya Arayacak
Türkiye Onun İçin Seferber Olmuştu, Kötü Haber Geldi!
Ukrayna'ya Pasaportsuz Seyahat Dönemi Başlıyor!
Ispanağı Yoğurtla Tüketmek…
Haluk Levent, Ygs'yi 1 Dakika İle Kaçıran Gence Yardım Etti
Rusya'dan Son Dakika Açıklaması... Türkiye Ve...
Audi A5 Sportback'e Yeni Motor Seçeneği
İmha Edilen Üniformadan F Serisi 1 Dolar Çıktı
Hollanda'da Polisin Müdahale Ettiği Türk Başından Ağır Darbe Aldı
Okan Buruk İçin Karar Verildi
Acun Ilıcalı'dan Flaş 'all Star' Açıklaması

beşiktaş-olympiakos maçı biletleri satışta

BEŞİKTAŞ-OLYMPİAKOS MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle 16 Mart Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.

Tarih : 13 Mart 2017, 16:07
Puan Ver : Beşiktaş-Olympiakos Maçı Biletleri Satışta(9/10)11


Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraftarlar, biletleri Vodafone Arena bilet satış gişesi, ?"www.passo.com.tr" internet portalı, N'Kolay satış noktaları ve çağrı merkezinden alabilecek.



Biletlerin fiyatları şöyle:



Kategori 1: 300 TL



Kategori 2: 275 TL



Kategori 3: 250 TL



Kategori 4: 225 TL



Kategori 5: 200 TL



Kategori 6: 175 TL



Kategori 7: 110 TL



Kategori 8: 100 TL



VIP: 650 TL



1903 A-E Blok: 650 TL



1903 B-D Blok: 700 TL



1903 C Blok: 750 TL



Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki mücadele, 16 Mart Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş-Olympiakos  Maçı  Biletleri  Satışta    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER