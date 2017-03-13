

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraftarlar, biletleri Vodafone Arena bilet satış gişesi, ?"www.passo.com.tr" internet portalı, N'Kolay satış noktaları ve çağrı merkezinden alabilecek.







Biletlerin fiyatları şöyle:







Kategori 1: 300 TL







Kategori 2: 275 TL







Kategori 3: 250 TL







Kategori 4: 225 TL







Kategori 5: 200 TL







Kategori 6: 175 TL







Kategori 7: 110 TL







Kategori 8: 100 TL







VIP: 650 TL







1903 A-E Blok: 650 TL







1903 B-D Blok: 700 TL







1903 C Blok: 750 TL







Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki mücadele, 16 Mart Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak.







kaynak:sabah