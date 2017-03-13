BEŞİKTAŞ-OLYMPİAKOS MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle 16 Mart Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraftarlar, biletleri Vodafone Arena bilet satış gişesi, ?"www.passo.com.tr" internet portalı, N'Kolay satış noktaları ve çağrı merkezinden alabilecek.
Biletlerin fiyatları şöyle:
Kategori 1: 300 TL
Kategori 2: 275 TL
Kategori 3: 250 TL
Kategori 4: 225 TL
Kategori 5: 200 TL
Kategori 6: 175 TL
Kategori 7: 110 TL
Kategori 8: 100 TL
VIP: 650 TL
1903 A-E Blok: 650 TL
1903 B-D Blok: 700 TL
1903 C Blok: 750 TL
Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki mücadele, 16 Mart Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak.
kaynak:sabah
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