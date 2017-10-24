Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Oğuzhan Özyakup ile 4 yıllık yeni kontrat için bir süredir görüşmelerde bulunuyor. Ancak 25 yaşındaki futbolcuyla anlaşılmasına rağmen imzalar henüz atılmadı.

ARSENAL OĞUZHAN'IN SATIŞINDA YÜZDE 30 PAYA SAHİP

Başkan Fikret Orman konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, Oğuzhan'ın bir önceki kulübü Arsenal ile aralarında çözülmesi gereken sıkıntılar olduğunu söyledi. Fikret Orman'ın bahsettiği konu, Arsenal'in Oğuzhan'ın bir sonraki satışından %30 hakka sahip olması.

Oğuzhan 2012'de İngiliz ekibinden Beşiktaş'a transfer olurken, bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin %30'nun Arsenal'e verileceği sözleşmeye eklenmişti.

BEŞİKTAŞ OYUNCUNUN TÜM HAKLARINA SAHİP OLMAK İSTİYOR

Siyah-beyazlılar Oğuzhan'la yapacağı yeni mukavelede, oyuncunun tüm haklarına sahip olmak için Arsenal ile görüşmelere başladı.

İngiliz ekibi %30'luk pay için yaklaşık 2 milyon euro talep ederken, iki kulüp henüz anlaşma sağlayamadı. Yapılacak son görüşmenin ardından el sıkışılması halinde Beşiktaş, Arsenal'e gerekli ödemeyi yapıp ardından Oğuzhan ile 4 yıllık yeni kontrat imzalayacak.

BEŞİKTAŞ OĞUZHAN'I 500 BİN EUROYA ALMIŞTI

Beşiktaş'a 2012 Haziran ayında 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Oğuzhan Özyakup, 2014'de siyah-beyazlılarla 4 yıllık yeni sözleşme imzaya atmış, bu sözleşmede oyuncunun muhtemel satışında Arsenal'in %30'luk pay hakkı da yer almıştı.

Kaynak: haberinburada