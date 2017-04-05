BEŞİKTAŞ O İSİM İÇİN DEVREDE! NEWCASTLE'LI TÜRK...
Siyah-Beyazlılar, Newcastle United'ın 20 yaşındaki Türk futbolcu Daniel Barlaser'i takibe aldı. Yönetimin, genç orta saha oyuncusu için sezon sonunda teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, genç yetenek avına çıktı. Yönetimin, İngiltere temsilcisi Newcastle United'ın 20 yaşındaki futbolcusu Daniel Tan Barlaser'in peşine düştüğü öğrenildi.
Kulübün alt yapı ve transferden sorumlu yöneticisi Metin Albayrak'ın, Beşiktaş gibi Siyah-Beyaz renkleri kullanan İngiltere temsilcisinin genç yıldızının gelişimini yakından takip ettiği ve sezon sonunda transfer teklifinde bulunabileceği bildirildi.
kaynak:hürriyet
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