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beşiktaş o isim için devrede! newcastle'lı türk...

BEŞİKTAŞ O İSİM İÇİN DEVREDE! NEWCASTLE'LI TÜRK...

Siyah-Beyazlılar, Newcastle United'ın 20 yaşındaki Türk futbolcu Daniel Barlaser'i takibe aldı. Yönetimin, genç orta saha oyuncusu için sezon sonunda teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:49
Puan Ver : Beşiktaş O İsim İçin Devrede! Newcastle'lı Türk...(8/10)9


Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, genç yetenek avına çıktı. Yönetimin, İngiltere temsilcisi Newcastle United'ın 20 yaşındaki futbolcusu Daniel Tan Barlaser'in peşine düştüğü öğrenildi.



Kulübün alt yapı ve transferden sorumlu yöneticisi Metin Albayrak'ın, Beşiktaş gibi Siyah-Beyaz renkleri kullanan İngiltere temsilcisinin genç yıldızının gelişimini yakından takip ettiği ve sezon sonunda transfer teklifinde bulunabileceği bildirildi.



 



kaynak:hürriyet








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