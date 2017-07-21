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Beşiktaş, Negredo'nun Transferi İçin Valencia İle Görüşüyor

BEŞİKTAŞ, NEGREDO'NUN TRANSFERİ İÇİN VALENCİA İLE GÖRÜŞÜYOR

İspanyol basını, Beşiktaş'ın Negredo'yu transfer etmek için Valencia ile görüşmelere başladığını, futbolcunun yüksek maaşını sadece siyah-beyazlıların karşılayabileceğini yazdı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 15:20
Puan Ver : Beşiktaş, Negredo'nun Transferi İçin Valencia İle Görüşüyor(6/10)2

Forvet transferi için yoğun bir mesai harcayan Beşiktaş'ta öne çıkan isimlerden Alvaro Negredo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sport gazetesi, Siyah-Beyazlıların Negredo'yu transfer etmek için Valencia kulübü ile görüştüğünü öne sürdü.

"MAAŞINI SADECE BEŞİKTAŞ KARŞILAYABİLİR"

Haberde, teknik direktör Marcelino'nun planları arasında yer almayan 31 yaşındaki futbolcu için bazı Avrupa takımları ve Premier Lig ekiplerinin nabız yokladığı belirtilirken, oyuncunun yüksek yıllık ücretini karşılayabilecek tek takımın Beşiktaş olduğu vurgulandı.

2015 yılında Manchester City'den 28.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Negredo, geçtiğimiz sezonu Premier Lig'den düşen Middlesbrough'ta geçirmişti.

MENAJERİ YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

İspanyol basınında çıkan bu iddiaların öncesinde, yıldız futbolcunun menajeri Gelu Rodriguez, Fanatik gazetesine konuşmuş ve olası transfere yeşil ışık yakmıştı. Rodriguez, "Alvaro için Beşiktaş, bizimle 1 ay önce ilk teması kurdu. Beşiktaş'ın ilgisinin devam ettiğini söyleyebilirim. Portekiz, İspanya ve İngiltere'den birçok kulüp onun peşinde. Ancak transfer bu. Yeni rotası Türkiye olabilir. Negredo'nun geleceği yakın zaman içerisinde netlik kazanır" ifadelerini kullanmıştı.

2019 yılına kadar Valencia ile sözleşmesi bulunan Negredo, takımla birlikte yeni sezon çalışmalarına da katıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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