Beşiktaş, Negredo'nun maliyetiyle ilgili çıkan ve 4 milyon euro fazladan verdikleri yönündeki haberleri yalanladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

" Habertürk yazarlarından Atilla Türker'in bugünkü yazısında futbolcumuz Negredo'nun transferiyle ilgili ortaya attığı iddia gerçeklerden uzak, aslı olmayan söylentilerden kurgulanmıştır.

"ZARARA UĞRATILDIĞI İMASI KABUL EDİLEMEZ"

Negredo'nun bedava transfer edilebilecek bir durumdaymış gibi gösterildiği yazıda, kulübümüzün 4 milyon Avro'nun üzerinde zarara uğratıldığı iması kabul edilemez.

Tüm transfer çalışmalarında olduğu gibi, kulübümüz menfaatleri sonuna kadar gözetilerek transferler gerçekleştirilmektedir.

"BELGE VARSA KAMUOYU İLE PAYLAŞIN"

Bahsi geçen konuda elinde herhangi bir belge veya bilgi olan kim var ise, bunları derhal kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz.

Hiçbir belgeye dayanmayan, dedikodudan öte temeli olmayan bu haberle ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna duyurur, taraftarlarımızın bu tip kurgu haberleri ciddiye almamasını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

Kaynak: haberinburada