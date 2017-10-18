UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş fırtınası devam ediyor. Porto'yu deplasmanda, Leipzig'i içerde deviren Beşiktaş'ın son kurbanı Monaco oldu.

Deplasmanda geriye düştüğü maçta Cenk Tosun'un golleri ile 2-1 galip gelmeyi başaran Beşiktaş, gruptan çıkma yolunda çok önemli bir galibiyet aldı.

BEŞİKTAŞ EN YAKIN RAKİBİNE 5 PUAN FARK ATTI

Şampiyonlar Ligi kuraları çekildiğinde G Grubu için 'Her takım denk güçte' yorumlarını Beşiktaş yalancı çıkardı. Monaco, Leipzig ve Porto'dan oluşan rakiplerini birer birer deviren Beşiktaş, en yakın rakibinin 5 puan önünde zirveye tek başına kuruldu.

Önce Porto'yu deplasmanda 3-1, ardından Leipzig'i İstanbul'da 2-0 ve son olarak da Monaco'yu yine deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, büyük avantaj yakaladı. Gruptaki diğer maçta Leipzig'in Porto'yu yenmesi ile en yakın rakibine 5 puan fark atan Beşiktaş, iki maçı içerde oynayacağı son üç maç öncesi gruptan lider olarak çıkma yolunda dev bir adım attı.

İLK YARI 1-1 TAMAMLANDI

Karşılaşmaya dengeli bir oyun anlayışı ile başlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, orta sahada Atiba'nın yanından Oğuzhan Özyakup yerine savunması daha kuvvetli Tolgay Arslan'a, sağ bekte ise Gökhan Gönül'den daha dengeli oynayabilen Adriano'ya yer verdi. Beşiktaş, Monaco'ya kolay lokma olmadığını maçın ilk dakikalarında gösterdi. Henüz 7. dakikada Ryan Babel'in ofsayt gerekçesiyle sayılmadığı pozisyonda Beşiktaş, maçı gol atmadan bitirmeyeceğinin sinyalini verdi.

Oyun planı ilk yarım saat tutan temsilcimiz, bu dakikada savunmada yaşanan bir anlık dikkatsizlik sonucu Falcao'nun golü ile geriye düştü. Ancak golün şokunu üzerinden çabuk atan Beşiktaş, Cenk Tosun'un muhteşem kafa vuruşu ile soyunma odasına 1-1 beraberlikle girmeyi başardı.

CENK TOSUN 2 GOL ATTI

İkinci yarıda rakibine oranla daha iyi bir futbol ortaya koyan Beşiktaş, hem Monaco'ya pozisyon vermedi hem de rakip kalede etkili pozisyonlar bulmaya başladı. Bu pozisyonların birinde Tolgay Arslan'ın direkten dönen harika şutunu iyi takip eden Babel'in pasında Cenk Tosun'un şık vuruşu Beşiktaş'ı öne geçirdi.

Son haftaların formda ismi Cenk Tosun, Monaco kalecisi Subasic'i Hırvatistan maçının ardından bir kez daha devirmeyi başardı. Bu dakikadan sonra oyunu daha çok yarı sahasında kabul eden Beşiktaş, hızlı hücumlarla etkili oldu. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ 3'TE 3 YAPTI

Bu galibiyetle puanını 9 yapan Beşiktaş, G Grubu'nda liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. 1 puanda kalan Monaco ise Leipzig'in Porto'yu 3-2 yenmesi ile umutlarını az da olsa devam ettirdi.

Kaynak: haberinburada