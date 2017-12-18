Beşiktaş Kulübü, Sırp asıllı İsveçli stoper Alexander Milosevic ile olan sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiklerini açıkladı.

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde Rizespor'un kiralık sözleşmesini feshettiği defans oyuncusu Milosevic ile yollarını ayırdı.

"YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR"

Kulüpten Milosevic'le ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Beşiktaşımız'ın formasını terleten Alexander Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır. Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. "

SLAVEN BILIC İSTEMİŞTİ

Milosevic, Slaven Bilic'in isteği doğrultusunda Beşiktaş'a transfer olmuştu. İsveçli oyuncu beklentileri karşılayamamış ve kiralık olarak gönderilmişti

Kaynak: haberinburada