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Beşiktaş, Milosevic ile Yolllarını Ayırdı

BEŞİKTAŞ, MİLOSEVİC İLE YOLLLARINI AYIRDI

Beşiktaş Kulübü, Sırp asıllı İsveçli stoper Alexander Milosevic ile olan sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiklerini açıkladı.

Tarih : 18 Aralık 2017, 23:20
Puan Ver : Beşiktaş, Milosevic İle Yolllarını Ayırdı(9/10)5

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde Rizespor'un kiralık sözleşmesini feshettiği defans oyuncusu Milosevic ile yollarını ayırdı.

"YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR"

Kulüpten Milosevic'le ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Beşiktaşımız'ın formasını terleten Alexander Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır. Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. "

SLAVEN BILIC İSTEMİŞTİ

Milosevic, Slaven Bilic'in isteği doğrultusunda Beşiktaş'a transfer olmuştu. İsveçli oyuncu beklentileri karşılayamamış ve kiralık olarak gönderilmişti

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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