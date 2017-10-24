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Beşiktaş, Milli Basketbolcu Semih Erden ile Anlaşmaya Vardı

BEŞİKTAŞ, MİLLİ BASKETBOLCU SEMİH ERDEN İLE ANLAŞMAYA VARDI

Yaşadığı sakatlıklar sonrasında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne istediği girişi yapamayan Beşiktaş Sompo Japan, milli basketbolcu Semih Erden ile anlaşmaya vardı.

Tarih : 24 Ekim 2017, 15:20
Puan Ver : Beşiktaş, Milli Basketbolcu Semih Erden İle Anlaşmaya Vardı(5/10)1

Ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de temsil eden ve iki zorlu arenada mücadele eden siyah-beyazlılar, milli oyuncu Semih Erden ile büyük ölçüde anlaştı.

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın A Milli Takım'da da beraber çalıştığı Semih Erden, bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza atacak.

6 AY SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI

Geçen sezon Darüşşafaka'dan ayrıldıktan sonra omzundan ameliyat olan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki 2.10'luk pivot, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 11.8 sayı 4.8 ribaund ve 1.7 ssist ile iyi görüntü vermişti.

2011-2012 sezonunun başında NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, NBA'deki lokavt süresince Beşiktaş formasını giymişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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