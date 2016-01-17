BEŞİKTAŞ MERSİN İDMAN YURDU MAÇI NEDEN TATİL EDİLDİ?
Beşiktaş Mersin İdman Yurdu tatil edildi.
Beşiktaş Mersin İdmanyurdu maçının 6. dakikasında, yoğun kar yağışı ve stattaki çizgilerin görülmemesi nedeniyle maçın hakemi Mete Kalkavan iki takımın kaptanlarıyla konuşarak oyunu devam ettirmeme kararı verdi.
Beşiktaş - Mersin İdmanyurdu maçının 6. dakikasında, yoğun kar yağışı ve stattaki çizgilerin görülmemesi nedeniyle maçın hakemi Mete Kalkavan iki takımın kaptanlarıyla konuşarak oyunu devam ettirmeme kararı verdi.
Çizgilerin tekrar görünür hale getirilmesi için temizlik görevlileri sahaya girdi ve yaklaşık 5 dakikalık çalışma sonrası yapılan kontrollerin de istenen sonucu vermemesiyle, karşılaşmanın tatil edilme kararı verildi. Öte yandan futbolcuların, verilen aranın ardından Beşiktaş'lu oyuncuların Mete Kalkavan'a 'Hocam bu zeminde oynanmaz ' dediği, Mersin İdmanyurdu oyuncuların ise oynamak istediği kaydedildi.
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