BEŞİKTAŞ, MEDEL VE ORKAN ÇINAR'I GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ KADROSUNA ALMADI
Beşiktaş, milli takımdan sakat dönen Orkan Çınar'ı ve Gary Medel'i, Cuma günü oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosuna almadı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. hafta açılış mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesi iki oyuncuya kadroda yer vermedi. Ümit milli takımdan sakat dönen genç oyuncu Orkan Çınar ve Gary Medel, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ, ANKARA'YA GİTTİ
Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet Ankara'ya gitti. Beşiktaş kafilesini Esenboğa Havalimanı'nda 200'den fazla taraftar meşalelerle coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Siyah-beyazlı kafile otobüse binerek, kamp yapacağı otele gitti.
Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesi yarın saat 20.00'de oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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