BEŞİKTAŞ, MEDEL İLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANDIĞINI KAP'A BİLDİRDİ
Beşiktaş, Inter'de forma giyen Şilili Gary Medel'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Beşiktaş, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen Şilili milli futbolcu Gary Alexis Medel Soto'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
INTER İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADIBeşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Gary Alexis Medel Soto'nun transferi konusunda kulübü Inter ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Şili Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, stoper ve ön libero mevkilerinde oynuyor.
Medel, son 3 sezon formasını giydiği Inter'de toplam 91 lig maçına çıkarken, 1 gol attı.
Kaynak: haberinburada
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