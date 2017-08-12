Beşiktaş, Inter'den transfer ettiği Gary Medel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Inter'den transfer ettiği Şilili savunmacı Gary Medel ile sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlat Platformu'na bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın borsa bildirisi;

SÖZLEŞME 3 YILLIK

"Gary Alexis Medel Soto'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.Oyuncu ile 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: haberinburada