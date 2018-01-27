BEŞİKTAŞ, MATEJ MİTROVİC'İ CLUB BRUGGE'E KİRALADI
Beşiktaş, Matej Mitrovic'in Club Brugge'e kiralanması için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, Hırvat stoper Matej Mitrovic'i kiralık olarak göndermek için Club Brugge ekibiyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
"GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"
KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcumuz Matej Mitrovic'in geçici transferi için Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır."
Kaynak: haberinburada
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