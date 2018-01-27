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Beşiktaş, Matej Mitrovic'i Club Brugge'e Kiraladı

BEŞİKTAŞ, MATEJ MİTROVİC'İ CLUB BRUGGE'E KİRALADI

Beşiktaş, Matej Mitrovic'in Club Brugge'e kiralanması için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Tarih : 27 Ocak 2018, 13:40
Puan Ver : Beşiktaş, Matej Mitrovic'i Club Brugge'e Kiraladı(9/10)5

Beşiktaş Kulübü, Hırvat stoper Matej Mitrovic'i kiralık olarak göndermek için Club Brugge ekibiyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

"GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"

KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcumuz Matej Mitrovic'in geçici transferi için Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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