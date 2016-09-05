BEŞİKTAŞ MARİO GOMEZ İÇİN FIFA'YA GİDİYOR!
Fiorentina'nın Wolfsburg'a 7 milyon Euro'ya sattığı iddia edilen Alman yıldızın gerçek satış bedelinin öğrenilmesi için harekete geçen Beşiktaş, bildirilen 1.3 milyonluk rakamın üzerinde bir satış söz konusu ise FIFA'ya başvuracak.
Beşiktaş ile Gomez'in yolları ayrılsa da yönetim, olası hakları için gelişmeleri yakından takip ediyor. Fiorentina-Beşiktaş arasındaki protokolden kaynaklanan hakları için yönetim FIFA'nın kapısını çalmak için hazırlık yapıyor.
Alman futbolcu, İtalyan kulübünde kalmayıp Wolsfburg'a transfer olmuştu. Başkan Fikret Orman da geçtiğimiz günlerde, Fiorentina'ya karşı kendilerinin ahlaklı davrandıklarını ve Gomez'in satışından %50 pay beklediklerinin altını çizerek, "Alman basınında Gomez'in 7 milyon Euro'ya transfer olduğu yazılıyor. Ancak İtalyanlar bize Gomez'in 1.3 milyon Euro'ya satıldığını söylüyor. Burada bir terslik var. Biz herkesin ilkeli davranmasını bekliyoruz" demişti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar