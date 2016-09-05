

Beşiktaş ile Gomez'in yolları ayrılsa da yönetim, olası hakları için gelişmeleri yakından takip ediyor. Fiorentina-Beşiktaş arasındaki protokolden kaynaklanan hakları için yönetim FIFA'nın kapısını çalmak için hazırlık yapıyor.







Alman futbolcu, İtalyan kulübünde kalmayıp Wolsfburg'a transfer olmuştu. Başkan Fikret Orman da geçtiğimiz günlerde, Fiorentina'ya karşı kendilerinin ahlaklı davrandıklarını ve Gomez'in satışından %50 pay beklediklerinin altını çizerek, "Alman basınında Gomez'in 7 milyon Euro'ya transfer olduğu yazılıyor. Ancak İtalyanlar bize Gomez'in 1.3 milyon Euro'ya satıldığını söylüyor. Burada bir terslik var. Biz herkesin ilkeli davranmasını bekliyoruz" demişti.