BEŞİKTAŞ MANİSA'DA BERABERE KALARAK TUR ATLADI
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş, İstanbul'da 9-0 kazandığı maçın rövanşında TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor ile 1-1 berabere kalıp tur atladı.
Beşiktaş, karşılaşmanın 14. dakikasında Aras Özbiliz ile öne geçti. Bu sezon ilk kez oynayan Aras Özbiliz, aynı zamanda Beşiktaş A Takım formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. İlk yarı 1-0 sona erdi.
Grandmedical Manisaspor'da Axel Meye'nin 53. dakikada kaydettiği gol, karşılaşmanın skorunu ilan etti.
CEZASI BİTEN CANER ERKİN 11'DE
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Grandmedical Manisaspor'la yaptıkları Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçının ilk 11'inde, cezası biten Caner Erkin'e görev verdi.
Bu turda ilk maçta 9-0 yendiği Grandmedical Manisaspor karşısında fazla forma şansı bulmayan isimlere şans veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, cezası biten Caner Erkin'i ilk 11'de oynattı.
En son 23 Ekim'deki Medipol Başakşehir maçında görev yaptıktan sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan, hakem Mete Kalkavan'a yönelik "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle 6 maç ceza alan Caner Erkin, sarı kart cezasının da eklenmesiyle ligde ve kupada 7 müsabakada forma giyememişti.
KAYSERİSPOR MAÇINDA FORMA GİYEN HİÇBİR FUTBOLCU FORMA ŞANSI BULAMADI
Şenol Güneş, bundan önce ligde oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'inden hiçbir futbolcuya Manisaspor karşısında ilk 11'de görev vermedi.
Caner'in dışında Matej Mitrovic, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Gary Medel ve Anderson Talisca'nın ilk 11'de oynadığı Beşiktaş'ta, 21 Yaş Altı Ligi'nde bazı maçlarda görev yapan kaleci Utku Yuvakuran ve Aras Özbiliz, bu sezon ilk kez A takım formasını giydi. Manisaspor'la İstanbul'da yapılan ilk maçta oynayan Fatih Aksoy, Orkan Çınar ve Alpay Çelebi de ilk 11'de kendilerine şans buldu.
FATİH TEKKE 10 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, TFF 1. Lig'de son oynadıkları Altınordu maçının ilk 11'inde 10 değişiklik yaptı. Tekke, Altınordu müsabakasında ilk 11'de yer alan isimlerden sadece Kağan Miray Bağış'ı oynattı.
Tarzan ve Spil kale arkası tribünlerine seyirci alınmayan müsabakada Beşiktaşlı taraftarlar Gediz kale arkası tribününde maçı takip etti. Müsabaka başladıktan kısa bir süre sonra Manisasporluların yer aldığı 1965 tribünündeki bazı Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik güçleri kontrolünde Gediz kale arkası tribününe geçti.
Kaynak: haberinburada
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