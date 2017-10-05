Beşiktaş-Leipzig maçında taraftarların çıkardığı sesten dolayı oyundan çıkmak zorunda kalan ve yaşadığı sorun sebebiyle milli takımdan da çıkarılan 21 yaşındaki Timo Werner ile Barcelona ve Real Madrid'in ilgilendiği ancak bu gelişmeler üzerine beklemeye geçtikleri kaydedildi.

İLK TEŞHİS KONULDU

Yaşanan gelişmelerin ardından Werner'e ilk teşhis konduğu belirtildi.

Werner'in omurga kaslarında ve temporomandibular eklemindeki problemlerden dolayı bu sıkıntıyı yaşadığı ve bunun Beşiktaş maçında ortaya çıktığı açıklandı.

Bu sorunun ise baş dönmesi, çene eklemlerinde ağrı, tansiyon problemleri yarattığı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada