BEŞİKTAŞ MAÇINDA RAHATSIZLANAN FUTBOLCU, BARCELONA'YA TRANSFER OLAMIYOR
Dünya devi Barcelona ve Real Madrid, uzun süredir ilgilendiği Timo Werner Beşiktaş taraftarına dayanamayıp oyundan çıkınca transferi beklemeye aldı.
Beşiktaş-Leipzig maçında taraftarların çıkardığı sesten dolayı oyundan çıkmak zorunda kalan ve yaşadığı sorun sebebiyle milli takımdan da çıkarılan 21 yaşındaki Timo Werner ile Barcelona ve Real Madrid'in ilgilendiği ancak bu gelişmeler üzerine beklemeye geçtikleri kaydedildi.
İLK TEŞHİS KONULDU
Yaşanan gelişmelerin ardından Werner'e ilk teşhis konduğu belirtildi.
Werner'in omurga kaslarında ve temporomandibular eklemindeki problemlerden dolayı bu sıkıntıyı yaşadığı ve bunun Beşiktaş maçında ortaya çıktığı açıklandı.
Bu sorunun ise baş dönmesi, çene eklemlerinde ağrı, tansiyon problemleri yarattığı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
- Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanlı Oyuncu Khan'ı Kabul Etti
- Ali Ağaoğlu'ndan, Kadir Topbaş'ın İstifasıyla İlgili İlginç Yorum: Gömün Gitsin
- Katalonya Referandumunun Resmi Sonuçlarını Açıkladı! Sandıktan Bağımsızlık Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Portekiz Milli Takımı, Maça Askeri Uçakla Gitti
- Pfdk, Fatih Akyel'e 1 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi
- Pınar Karşıyakalı Basketbolcular, Paralarını Alamadıkları İçin Maça Çıkmayacak
- Psg'ye 6-2 Yenilen Takımın Oyuncusu, Neymar'la Selfie Çektirdiği İçin Başına Bela Aldı
- Fenerbahçe'nin 5 Milyon Euroya Satın Aldığı Soldado, Sakat Çıktı
DÜNYA HABERLERİ
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
- Hollanda'da Provokatif Geziye Yasak: Müslüman Mahallesinde İslam'a Hakaret Edeceklerdi
- Abd'de Oğlunu Aşılatmayı Reddeden Anneye Hapis Cezası
- İşte Bir Dönem İki Ülkede De Kan Kusturan Daeş'in Elinde Kalan Bölgeler
- Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Başbakan En Kısa Zamanda Irak'ı Ziyaret Edebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar