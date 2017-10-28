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Beşiktaş maçında oynayamayacak olan Jahovic özür diledi

BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYAMAYACAK OLAN JAHOVİC ÖZÜR DİLEDİ

Süper Ligde Kasımpaşa maçının bitiminde gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen Göztepeli Adis Jahovic, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi.

Tarih : 28 Ekim 2017, 18:40
Puan Ver : Beşiktaş Maçında Oynayamayacak Olan Jahovic Özür Diledi(10/10)6

Süper Lig'de dün Kasımpaşa maçının bitiminde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Göztepe'nin golcü futbolcusu Adis Jahovic, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi.

Cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek Jahovic, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

"AİLEMİN ÜZERİNE YEMİN EDERİM"

Jahovic, dün Kasımpaşa maçından sonra gördüğü sarı kart nedeniyle öncelikle takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür dilediğini belirtti. Beşiktaş maçında cezalı duruma düştüğü için çok üzgün olduğunu bildiren Jahovic, "Ailemin üzerine yemin ederim, hakeme kötü bir söz söylemedim." ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARA 2 GÜN İZİN

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçının ardından futbolculara 2 gün izin verdi.

11. haftada 5 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın hazırlıklarına 30 Ekim Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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