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Beşiktaş Maçında Net Bir Pozisyon Kaçıran Rodallega: Topu Çift Gördüm

BEŞİKTAŞ MAÇINDA NET BİR POZİSYON KAÇIRAN RODALLEGA: TOPU ÇİFT GÖRDÜM

Beşiktaş-Trabzonspor maçında beraberliği getiren golü atan Rodallega, golden sonra aldığı darbe sonrası topu çift görmeye başladığını ve bu yüzden net bir pozisyonu kaçırdığını söyledi.

Tarih : 02 Ekim 2017, 14:40
Puan Ver : Beşiktaş Maçında Net Bir Pozisyon Kaçıran Rodallega: Topu Çift Gördüm(6/10)2

Dün gece oynanan Beşiktaş Trabzonspor maçında, oyuna 77'de girip 3 dakika sonra beraberliği getiren golü atan Rodallega, o pozisyondan çok kısa bir süre sonra daha net bir fırsatı harcayıp Trabzonsporlular'ı fazlasıyla üzdü. Ancak gecenin sonunda ortaya çıkan bir detay, Kolombiyalı'nın oyunda kalmasının bile riskli olduğunu ortaya koydu.

TAKIMI 10 KİŞİ BIRAKMAMAK İÇİN ÇIKMADI

Çünkü gol anında rakibiyle çarpışan deneyimli forvet, kısa süreli bir beyin sarsıntısı geçirmişti. Değişiklik hakkı kalmayan takımını 10 kişi bırakmamak için oyunda kalan Rodallega'nın ilk mühadahelesi sağlık ekibi, ardından da Asbaşkan Ahmet Çubukçu tarafından yapıldı. Kaçırdığı fırsat sebebiyle beraberliğe sevinemeyen Bordo- Mavililer'in yıldızı o anları şu sözlerle anlattı:

"İDMANLARDA DEFALARCA ATTIĞIM BİR POZİSYONDU"

"Golü attığım pozisyonda topa vurduktan sonra darbe aldım. İlk anda pek bir şey hissetmedim. Ancak sonrasında bir baş dönmesi oldu. Artık son anlardı ve değişiklik hakkımız da dolmuştu. Saha kalmak istedim. Ardından o pozisyon geldi. İdmanlarda defalarca golle bitirdiğim bir pozisyondu. Fakat rakibi geçtikten sonra önümde kalan topu çift gördüm. İstediğim vuruşu yapamadım."

"KAZANMAYI HAK ETTİK"

"O golü de atabilseydim önemli bir galibiyet alacaktık ama olmadı. Gerçekten de yaşadığım sakatlıktan daha fazla o pozisyonu kaçırdığıma üzüldüm. Güzel bir karşılaşma oldu, fakat biz de özellikle ikinci yarıda kazanmayı çok hak etmiştik. Hem hocama, hem arkadaşlarıma, hem de yöneticilerimize maç sonundaki tebrikleri ve sakatlığıma gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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