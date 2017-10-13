BEŞİKTAŞ MAÇINDA GÜRÜLTÜDEN SAKATLANAN WERNER, DORTMUND DEPLASMANINA GÖTÜRÜLMEYECEK
Leipzig'in Beşiktaş'la oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında gürültüden dolayı maçı yarıda bırakan Timo Werner, aynı olayı Dortmund deplasmanında da yaşayabileceği için Dortmund'a götürülmedi.
Leipzig'in yıldızlarından 21 yaşındaki forvet Timo Werner, Vodafone Park'ta 32. dakikada oluşan gürültüden rahatsız olup oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
DORTMUND TARAFTARI 130 DESİBEL GÜRÜLTÜ YAPIYOR
Leipzig teknik ekibi, Werner'i Dortmund deplasmanına bu yüzden götürmeme kararı aldı. Haberde, Dortmund taraftarının yaklaşık 130 desibel gürültü yaptığı ve genç oyuncunun bu durumdan fazlasıyla etkilenebileceği ayrıntısı da verildi.
Kaynak: haberinburada
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