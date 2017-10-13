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Beşiktaş Maçında Gürültüden Sakatlanan Werner, Dortmund Deplasmanına Götürülmeyecek

BEŞİKTAŞ MAÇINDA GÜRÜLTÜDEN SAKATLANAN WERNER, DORTMUND DEPLASMANINA GÖTÜRÜLMEYECEK

Leipzig'in Beşiktaş'la oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında gürültüden dolayı maçı yarıda bırakan Timo Werner, aynı olayı Dortmund deplasmanında da yaşayabileceği için Dortmund'a götürülmedi.

Tarih : 13 Ekim 2017, 19:30
Puan Ver : Beşiktaş Maçında Gürültüden Sakatlanan Werner, Dortmund Deplasmanına Götürülmeyecek(6/10)2

Leipzig'in yıldızlarından 21 yaşındaki forvet Timo Werner, Vodafone Park'ta 32. dakikada oluşan gürültüden rahatsız olup oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

DORTMUND TARAFTARI 130 DESİBEL GÜRÜLTÜ YAPIYOR

Leipzig teknik ekibi, Werner'i Dortmund deplasmanına bu yüzden götürmeme kararı aldı. Haberde, Dortmund taraftarının yaklaşık 130 desibel gürültü yaptığı ve genç oyuncunun bu durumdan fazlasıyla etkilenebileceği ayrıntısı da verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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