BEŞİKTAŞ MAÇINDA CENK'E TEKME ATAN UMUT, HAKEM PENALTI VERİNCE ÇILDIRDI
Kayserisporlu Umut Bulut, Beşiktaş maçında ceza sahası içindeki topu uzaklaştırmak istedi, tekmesi Cenk Tosun'a gelince hakem penaltı verdi. Umut, bu pozisyondan sonra uzun süre itiraz etti.
Süper Ligin 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'la karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken ceza sahası içinde yaşanan karambolde Beşiktaş penaltı kazandı.
UMUT BULUT ÇILDIRDI
Kayserispor'un golünü atan Umut Bulut, ceza sahası içindeki topu uzaklaştırmak isterken Cenk Tosun'un bacağına vurdu, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
Umut, bu pozisyonun ardından çileden çıkarken eldivenlerini yere fırlattı ve uzun süre hakeme itiraz etti.
CENK SKORU 1-1'E GETİRDİ
Topun başına geçen Cenk Tosun ise topu kaleci Lung'la ayrı köşelere yollayarak skoru 1-1'e getirdi.
Kaynak: haberinburada
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