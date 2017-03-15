BEŞİKTAŞ MAÇINDA BİLET FİYATINI İNDİRDİK ÇÜNKÜ...
Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Terzioğlu, Beşiktaş ile oynayacakları maçta bilet fiyatlarını indirmelerinin nedenini açıkladı.
Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Terzioğlu, 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş maçı öncesi taraftardan destek istedi.
Lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını ve ilk 8 haftayı 3 puanla tamamladıklarını hatırlatan Bora Terzioğlu, "Zaman içerisinde yönetim, teknik heyet, futbolcu, çalışanlarımız ve bizi yalnız bırakmayan taraftarımızın birlik beraberlik çerçevesinde hareket etmeleri sonucu kenetlendik ve an itibarıyla 38 puanla 6'ncı sıraya yerleştik" dedi.
kaynak:sabah
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