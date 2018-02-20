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Beşiktaş maçı öncesi gözdağı verdiler

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ GÖZDAĞI VERDİLER

Alman ekibi Bayern Münih, "Şampiyonlar Ligi kalesi" ifadesini kullanarak son 20 maçın skorlarını verdi. Panzerler, bu maçların 19'unu kazandı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 17:10
Puan Ver : Beşiktaş Maçı Öncesi Gözdağı Verdiler(6/10)2

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bugün oynanacak Bayern Münih- Beşiktaş maçı öncesi Alman ekibinden dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Allianz Arena için "Şampiyonlar Ligi kalesi" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, Bayern Münih'in evinde oynadığı son 20 Devler Ligi maçının 19'unu kazandıklarını gösteren bir görsel kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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