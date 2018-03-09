Hastalarla İlişkiye Giren İki Hemşire Tutuklandı
Netflix İle Görüşmeler Tamam, Obama Çiftinin Programı Yolda
Cengiz Ünderli Roma, Evinde Çok Farklı
Ahmet Şık Cezaevinden Çıktı! İşte İlk Görüntüler
Avrupa'da Daçka Fırtınası! Yarı Finale Çıktılar
Şeyma Subaşı Kuğu Gibi Süzüldü, Gören Gözler Kamaştı
İşte Ümit Özat'a Göre Şampiyonluğun En Büyük Adayı
Abdullah Avcı'dan Ağır Yenilgi Sonrası İlk Sözler: Bize Hiç Yakışmadı
Son Dakika! Abd'de Silahlı Saldırı! Rehineler Var, Operasyon Sürüyor
Fenerbahçe Doğuş'tan Büyük Başarı! Play-Off'u Garantiledi
Önce Ergenekon Sonra Cumhuriyet! İşte 834 Günü Hapiste Geçen Ahmet Şık'ın Hikayesi
Akit Tv'nin Olay Sunucusunun Sicili Kabarık! Ağzına Geleni Söylemiş
Mal Paylaşımı İçin Kardeşi Ve Yeğenlerine Kurşun Yağdırdı
Ahmet Şık Ve Murat Sabuncu Tahliye Edildi
Türkiye, Münbiç Konusunda Abd İle Anlaşmaya Vardı
Başakşehir, Alanya'da Fena Dağıldı! Tam 5 Gol, 2 Kırmızı Kart
Beşiktaş Maçı Öncesi Başakşehir'e Büyük Darbe! 2 Yıldız Cezalı
Türkiye'de Bir İlk! Erciyes Dağı'nda Kayaklı Defeli
Teröristlerin Planı Boşa Çıkacak! Köprüler Afrin Yolunda
'mahalleme Hizmet Gelmiyor' Diyen Muhtar İntihar Etti

Beşiktaş maçı öncesi Başakşehir'e büyük darbe! 2 yıldız cezalı

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ BAŞAKŞEHİR'E BÜYÜK DARBE! 2 YILDIZ CEZALI

Başakşehir'in Alanyaspor ile oynadığı mucadelede kırmızı kart gören Epureanu ve sarı kart gören Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Tarih : 09 Mart 2018, 22:20
Puan Ver : Beşiktaş Maçı Öncesi Başakşehir'e Büyük Darbe! 2 Yıldız Cezalı(6/10)2

Başakşehir'in Alanyaspor ile oynadığı mücadelede Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren iki haber geldi.

ABDULLAH AVCI'NIN VAZGEÇİLMEZLERİ BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Abdullah Avcı'nın ekibinde defansın değişmez isimlerinden Epureanu 2-0 geride oldukları 71. dakikada kırmızı kart görerek, 90+1. dakikada ise Emre Belözoğlu, ceza alanında kendisini yere attığı gerekçesiyle sarı kart görerek Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 18 Mart'ta karşı karşıya gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Maçı  Öncesi  Başakşehir  E  Büyük  Darbe  2  Yıldız  Cezalı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER