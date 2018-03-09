BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ BAŞAKŞEHİR'E BÜYÜK DARBE! 2 YILDIZ CEZALI
Başakşehir'in Alanyaspor ile oynadığı mucadelede kırmızı kart gören Epureanu ve sarı kart gören Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Başakşehir'in Alanyaspor ile oynadığı mücadelede Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren iki haber geldi.
ABDULLAH AVCI'NIN VAZGEÇİLMEZLERİ BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK
Abdullah Avcı'nın ekibinde defansın değişmez isimlerinden Epureanu 2-0 geride oldukları 71. dakikada kırmızı kart görerek, 90+1. dakikada ise Emre Belözoğlu, ceza alanında kendisini yere attığı gerekçesiyle sarı kart görerek Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 18 Mart'ta karşı karşıya gelecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Abd'de Silahlı Saldırı! Rehineler Var, Operasyon Sürüyor
- Önce Ergenekon Sonra Cumhuriyet! İşte 834 Günü Hapiste Geçen Ahmet Şık'ın Hikayesi
- Akit Tv'nin Olay Sunucusunun Sicili Kabarık! Ağzına Geleni Söylemiş
- Türkiye'de Bir İlk! Erciyes Dağı'nda Kayaklı Defeli
- 'mahalleme Hizmet Gelmiyor' Diyen Muhtar İntihar Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar