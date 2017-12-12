Yediemin Deposunda 8 Milyon Liralık Araç Çürüyor
Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri İspanyolları Korkuttu
Çin Otomotiv Devi Baıc, Artık Dizel Ve Benzinli Araç Üretmeyecek
Türkiye Büyümede Ab Ülkelerini Ve G20 Ülkelerini Geride Bıraktı
Dolar Yükselişe Geçti
Yerli Otomobil, Bir Milyon Kişiye İstihdam Sağlayacak
Yüksek Faizi Eleştiren Erdoğan, Yıl Sonu Büyüme Tahmini Açıkladı: Yüzde 7,5 Civarında
Nobelli Ekonomistten Bitcoin Yorumu: Bu Oyun Gibi Bir Şey
Kazadan Önce Sabahladığı Mekan Ortaya Çıktı
Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
Apple, Shazam'ı Satın Alacağını Doğruladı
6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı
Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Türkiye'de Hamsi İhracatından 2,7 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi
Kim Jong-Un Futbol Fanatiği Çıktı, İşte Tuttuğu Takım
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
Türkiye'de Ges Yatırımları Artıyor
3 Yıldır 5 Kuruş Almadan Çalışıyorlar
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı, İmza İçin İstanbul'da
Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi

Beşiktaş, maç başlamadan Bayern Münih'e golü attı

BEŞİKTAŞ, MAÇ BAŞLAMADAN BAYERN MÜNİH'E GOLÜ ATTI

Beşiktaş'ın resmi twitter hesabı, Bayern Münih eşleşmesinin ardından, Vodafone Park'ta ses nedeniyle oyundan çıkan Timo Werner'i hatırlattı, "Bizi ona sorun." dedi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 03:40
Puan Ver : Beşiktaş, Maç Başlamadan Bayern Münih'e Golü Attı(6/10)5


UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla eşleşti.



Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş, son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih ile ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak.



SOSYAL MEDYA SAVAŞI BAŞLADI



Bayern Münih resmi twitter hesabı, eşleşmenin ardından golcü oyuncusu Lewandowski'nin fotoğrafıyla "Geliyoruz" mesajı gönderdi, Beşiktaş'tan ise cevap geldi.



Siyah-beyazlılar, RB Leipzig maçında çıkan ses nedeniyle oyundan çıkan 21 yaşındaki Timo Werner'i hatırlatarak "Bizi ona sorun." ifadelerini kullandı.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Beşiktaş  Maç  Başlamadan  Bayern  Münih  E  Golü  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER