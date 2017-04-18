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beşiktaş - lyon maçının hakemi milorad mazic

BEŞİKTAŞ - LYON MAÇININ HAKEMİ MİLORAD MAZİC

Beşiktaş - Lyon UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçını Milorad Mazic yönetecek.

Tarih : 18 Nisan 2017, 13:38
Puan Ver : Beşiktaş - Lyon Maçının Hakemi Milorad Mazic(9/10)10


Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile 20 Nisan Perşembe günü yapacağı rövanş maçı için Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görevlendirildi.



 



kaynak:sabah








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