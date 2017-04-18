BEŞİKTAŞ - LYON MAÇININ HAKEMİ MİLORAD MAZİC
Beşiktaş - Lyon UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçını Milorad Mazic yönetecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile 20 Nisan Perşembe günü yapacağı rövanş maçı için Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görevlendirildi.
kaynak:sabah
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