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beşiktaş - lyon maçı ne zaman saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - LYON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Lyon'u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Tarih : 20 Nisan 2017, 13:36
Puan Ver : Beşiktaş - Lyon Maçı Ne Zaman Saat Kaçta?(7/10)4


Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en önemli maçlarından birini bugün yapacak.



Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında bugün Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek. İki takım arasındaki karşılaşma saat 22.05'te Vodafone Arena'da oynanacak. Beşiktaş - Lyon maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.



 



kaynak:Sabah








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