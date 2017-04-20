BEŞİKTAŞ - LYON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Lyon'u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en önemli maçlarından birini bugün yapacak.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında bugün Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek. İki takım arasındaki karşılaşma saat 22.05'te Vodafone Arena'da oynanacak. Beşiktaş - Lyon maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.
kaynak:Sabah
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