BEŞİKTAŞ, LİGİN 2. HAFTALARINDA SON 8 SEZONDA SADECE 2 KEZ KAZANABİLDİ
Beşiktaş'ın 2. hafta kabusu sürüyor. Siyah-Beyazlılar, son 8 sezonda ligin ikinci haftasında sadece 2 kez kazanabildi. Şenol Güneş yönetiminde ise 2. hafta galibiyeti yok.
Geçen hafta Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan siyah-beyazlı takım, 2. haftada Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
SON 8 SEZONDA SADECE 2 GALİBİYET VAR
Beşiktaş'ın 2. haftalardaki puan kayıpları da sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018 dahil olmak üzere son 8 sezondaki 2. hafta maçlarında 2'şer galibiyet ve yenilgiyle 4 beraberlik aldı. Beşiktaş'ın bu 8 maçtaki puan kayıpları da 14'e çıktı.
SON 3 HAFTADA GALİBİYET YOK
Beşiktaş, ayrıca Şenol Güneş yönetimindeki 3. sezonun 2. hafta maçlarını galibiyet alamadan tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamın göreve başladığı 2015-2016 sezonun 2. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Geçen sezon Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu sezonun 2. haftasındaki Kasımpaşa maçından 2-2'lik skorla ayrıldı. Beşiktaş'ın son 3. sezondaki 2. hafta maçlarında 2'şer gol yemesi de dikkati çekti.
Kaynak: haberinburada
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