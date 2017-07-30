BEŞİKTAŞ LENS'LE ANLAŞTI, SUNDERLAND'LE PAZARLIK YAPIYOR
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynayan Lens'in transferi için Sunderland'le görüşmelerini sürdürüyor.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens ile anlaştı.
BeIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, yıldız oyuncu ile el sıkıştı. Beşiktaş ile Sunderland kulüpleri anlaşırsa transferin gerçekleşeceği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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