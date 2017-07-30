Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynayan Lens'in transferi için Sunderland'le görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens ile anlaştı.

BeIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, yıldız oyuncu ile el sıkıştı. Beşiktaş ile Sunderland kulüpleri anlaşırsa transferin gerçekleşeceği ifade edildi.

Kaynak: haberinburada