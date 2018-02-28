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Beşiktaş Lens'in bonservisini aldı! İşte sözleşme detayları

BEŞİKTAŞ LENS'İN BONSERVİSİNİ ALDI! İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

Beşiktaş, kiralık olarak kadrosunda bulunan Jeremain Lens'in satın alma opsiyonu kullanıldığını açıkladı.

Tarih : 28 Şubat 2018, 19:10
Puan Ver : Beşiktaş Lens'in Bonservisini Aldı! İşte Sözleşme Detayları(10/10)6

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır" denildi.

4 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA ALINDI

Beşiktaş, Jeremain Lens'in bonservisini 4 milyon 89 bin Euro karşılığında Sunderland'den aldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

2022 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Jeremain Lens'in kazanacağı garanti ücretler:

2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro

2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro

2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro

2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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