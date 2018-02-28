Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır" denildi.

4 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA ALINDI

Beşiktaş, Jeremain Lens'in bonservisini 4 milyon 89 bin Euro karşılığında Sunderland'den aldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

2022 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Jeremain Lens'in kazanacağı garanti ücretler:

2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro

2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro

2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro

2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro

Kaynak: haberinburada