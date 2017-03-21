‘BEŞİKTAŞ KUPAYI ALABİLİR'
Kartal'ın efsane forveti Ferdinand, “Beşiktaş harika oyunculara ve çok iyi bir teknik direktöre sahip. Lyon'u geçerse kupayı alabilir” dedi
Beşiktaş tarihinin önemli isimlerinden İngiliz golcü Les Ferdinand, ikincisi düzenlenen Futbol Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Ferdinand, "Türkiye'ye gelmek kariyerimin önemli adımlarından biriydi. Beşiktaş'ta benim için çok büyük bir sıçrama tahtası oldu.
O yüzden çok güzel anılara sahibim. Beşiktaş-Olympiakos karşılaşmasını izledim. Haklı bir şekilde galip gelerek turu geçtiler. Beşiktaş harika futbolculara ve çok iyi bir teknik direktöre sahip. Lyon gibi zorlu bir rakiple oynayacaklar. Eğer bu turu geçerlerle kupayı kazanmak için büyük fırsatları olacaktır. Kalbim Beşiktaş'la" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futbol Zirvesi'ne katılan Ferdinand'a plaket verdi.
kaynak:sabah
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