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BEŞİKTAŞ, KONYASPOR VE KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU


Beşiktaş, Konyaspor ve Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Tarih : 07 Ağustos 2017, 14:30
Puan Ver : Beşiktaş, Konyaspor Ve Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu(10/10)6

Turkcell Süper Kupa finalinde Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Kupa'yı 2-1'lik skorla müzesine götürmeyi başardı. Ancak maç esnasında ve bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar, karşılaşmaya gölge düşürdü.

BEŞİKTAŞ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Fanatik'in iddiasına göre Beşiktaş, dün yaşanan olaylarla ilgili olarak ilk hukuki adımı attı. Beşiktaş, Konyaspor Kulübü, Konyaspor taraftarı ve kamu görevlileri hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dün oynanan karşılaşmada Konyaspor tribünlerinden birçok yanıcı madde ve "kelebek" olarak bilinen kesici alet atılmış, maç sırasında ve sonrasında Konyaspor taraftarları sahaya girmişti

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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