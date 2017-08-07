BEŞİKTAŞ, KONYASPOR VE KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Turkcell Süper Kupa finalinde Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Kupa'yı 2-1'lik skorla müzesine götürmeyi başardı. Ancak maç esnasında ve bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar, karşılaşmaya gölge düşürdü.
BEŞİKTAŞ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Fanatik'in iddiasına göre Beşiktaş, dün yaşanan olaylarla ilgili olarak ilk hukuki adımı attı. Beşiktaş, Konyaspor Kulübü, Konyaspor taraftarı ve kamu görevlileri hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Dün oynanan karşılaşmada Konyaspor tribünlerinden birçok yanıcı madde ve "kelebek" olarak bilinen kesici alet atılmış, maç sırasında ve sonrasında Konyaspor taraftarları sahaya girmişti
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Aşırı Sıcaktan Bunalan Vatandaşlar Serinlemek İçin Küp Şelalelerine Koştu
- Araçlara Vurup Kaçan Alkollü Sürücüyü, Vatandaşlar Yakalayıp Linç Etti
- Bu Dükkandaki Her Şey Şehit Çocuklarına Ücretsiz
- Resmi Nikahta İmam Ve Vaizlere Yetki Hazırlığı
- Rizeliler Erdoğan İçin Yollara Döküldü, Ortaya Renkli Görüntüler Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Olayı Çıkaranlar Tek Tek Bulunacak! 400 Kamera İnceleniyor
- Borussia Dortmund'a Transfer Olan Ömer Toprak'ın Burnu Kırıldı
- Süper Kupa'da X-Ray Cihazlarını Kaldırıp Herkesi Aramadan Stada Aldılar
- Eskişehirspor, Pro Lisansı Olmayan Sergen Yalçın'ın Yerine Hoca Arıyor
- Fener'e Lokum Gibi Haber! Menajerler Yıldız Oyuncuyu Önerdi
DÜNYA HABERLERİ
- Atlı Değil Motorlu Karınca! Adrenalin Meraklısı Genç, Böyle Havaya Uçtu
- Bilimsel Araştırmalarda Ürküten Gerçek: Yılda 1 Kilogram Böcek Yiyoruz
- Eyfel Kulesi'nde Turistlere Bıçaklı Saldırı!
- İran Meclisinde Milletvekillerinin Ab Temsilcisiyle Selfie Çektirmesi Olay Oldu
- İsrail, Katar Merkezli El Cezire Kanalını Kapatacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar