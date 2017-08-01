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Beşiktaş-Konyaspor Turkcell Süper Kupa Maçını Fırat Aydınus Yönetecek
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Beşiktaş-Konyaspor Turkcell Süper Kupa Maçını Fırat Aydınus Yönetecek

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR TURKCELL SÜPER KUPA MAÇINI FIRAT AYDINUS YÖNETECEK

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : Beşiktaş-Konyaspor Turkcell Süper Kupa Maçını Fırat Aydınus Yönetecek(8/10)4

2016-2017 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş A.Ş. ile 2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa 2017'de Fırat Aydınus görev alacak.

4. HAKEM HALİL UMUT MELER

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş-Konyaspor  Turkcell  Süper  Kupa  Maçını  Fırat  Aydınus  Yönetecek    haber

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