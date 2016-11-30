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beşiktaş, kerim frei için karar verdi

BEŞİKTAŞ, KERİM FREİ İÇİN KARAR VERDİ

Beşiktaş ile Darıca Gençlerbirliği arasında oynanan kupa maçında, 2 gol atarak galibiyette önemli bir rol oynayan Kerim Frei teknik heyeti ve yönetimi sevindirdi.

Tarih : 30 Kasım 2016, 17:21
Puan Ver : Beşiktaş, Kerim Frei İçin Karar Verdi(6/10)5


Beşiktaş'a gelecek vaat eden bir futbolcu olarak 19 yaşında gelen genç oyuncunun aradan geçen 3.5 sezonda beklenen gelişimi gösterip göstermediği hep tartışıldı.



Kerim'in sürekli oynaması gerektiğini söyleyenler kadar, takım oyununa çok uymadığını söyleyenler de az değildi.Hatta Teknik Direktör Şenol Güneş bile Kerim Frei ile sürekli konuştuğunu ve takım oyunu konusunda eksik yönlerini gidermesi gerektini sık sık söylediğini dile getirmişti.



KADRO DARALDI, PERFORMANSLAR DÜŞTÜ, ŞARTLAR DEĞİŞTİ



Geniş kadronun sakatlıklar yüzünden daralması ve Kerim haricindeki bazı oyuncuların beklenen forma ulaşmaması, kiralanması konuşulan Kerim'i yine ilk alternatifler arasına soktu.

Son olarak kupada 2 usta gol atan Kerim, maç içinde de yaptığı olumlu hareketler ile hem Teknik Direktör Şenol Güneş'ten hem de izleyenlerden tam not aldı.



Devre arasında M.Başakşehir tarafından kiralanmak istenen Kerim ile son olarak Trabzonspor'un da ilgilendiği ve devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için nabız yokladığı öğrenildi.Ayrıca İngiliz medyasında sık sık Kerim ile ilgili transfer haberlerine rastlamak mümkün.



Bütün bu gelişmeler olurken Teknik Direktör Şenol Güneş'in genç oyuncu için gelen tekliflerin rafa kaldırılmasını istediği ve devre arasında kanatlara yapılacak takviyeler sonrası karar verileceği öğrenildi.



 



kaynak:fanatik








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