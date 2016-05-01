

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Arena'da Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti.



Süper Lig'de lider Beşiktaş, 31. haftada evinde Kayserispor'u konuk etti. Vodafone Arena'da 2. kez sahne aldığı maçta Sarı-Kırmızılı rakibini 4-0'la geçen Şenol Güneş'in öğrencileri, taraftarlarına bol gollü bir şölen yaşattı. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Kara Kartal'a zaferi getiren golleri Gomez, Oğuzhan, Quaresma ve Cenk kaydetti. Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı...



Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u misafir etti. Yeni evinde ikinci kez sahne alan lider Kara Kartal, şampiyonluk yolunda Sarı-Kırmızılı rakibine karşı kritik bir sınav verdi.



Vodafone Arena'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Siyah-Beyazlılar'a 4-0'lık zaferi getiren golleri Mario Gomez, Oğuzhan Özyakup, Quaresma ve Cenk Tosun filelere yolladı. Ligde gol sayısını 24'e yükselten Alman forvet, bir de penaltı kaçırdı.



DERBİ ÖNCESİ MORAL



Böylece oynadığı son 4 müsabakanın 3'ünü kazanan Şenol Güneş'in öğrencileri, puanını 73'e yükseltti ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğundaki hakimiyetini sürdürdü. Ayrıca haftaya Galatasaray'a karşı önemli bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş moral depoladı.



Ligde 5 haftalık kaybetmeme serisi noktalanan Hakan Kutlu önderliğindeki Kayseri ise 32 puanda kaldı.



GOMEZ PERDEYİ AÇTI: 1-0



Beşiktaş maça hızlı girdi! Siyah-Beyazlılar, 10. dakikada Mario Gomez ile öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan gelişen atakta Jose Sosa'nın açtığı ortaya uçarak kafa vuruşunu yapan Alman forvet durumu 1-0 yaptı.



TANSİYON YÜKSELDİ



Dakika 22'de tansiyon yükseldi. Beşiktaş'tan İsmail Köybaşı ile Kayserispor'dan Zeki Yavru arasında gerginlik yaşandı. Hakem Serkan Çınar ve diğer futbolcular araya girerek ortamı sakinleştirdi.



OĞUZHAN SAHNEDE: 2-0



Üst üste yaptığı ataklarla rakip kaleyi yoklayan Kara Kartal, 23. dakikada Oğuzhan Özyakup ile farkı ikiye çıkardı. İlk golün sahibi Gomez'in asistini iyi değerlendiren milli futbolcu şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.



BU KEZ Q7! KARTAL ŞOV YAPIYOR: 3-0



Müsabakanın 34. dakikasında Beşiktaş farkı 3'e yükseltti. Kısa paslarla çıkan Siyah-Beyazlılar'da sağ tarafta topla buluşan Ricardo Quaresma, ceza alanına girip çalımını attı ve sol ayakla yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-0.



CENK NOKTAYI KOYDU: 4-0