

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 19, 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:







19 Mayıs Cuma



20.00 Galatasaray - Osmanlıspor: Ali Palabıyık







20 Mayıs Cumartesi



13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantepspor: Yaşar Kemal Uğurlu



16.00 Kayserispor - Adanaspor: Tolga Özkalfa



19.00 Antalyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler



19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Serkan Çınar







21 Mayıs Pazar



16.00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler



19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus







22 Mayıs Pazartesi



20.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Ümit Öztürk



20.00 Akhisar Belediyespor - Aytemiz Alanyaspor: Kutluhan Bilgiç







kaynak:sabah