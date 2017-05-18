BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI SERKAN ÇINAR'IN
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 19, 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
19 Mayıs Cuma
20.00 Galatasaray - Osmanlıspor: Ali Palabıyık
20 Mayıs Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantepspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Kayserispor - Adanaspor: Tolga Özkalfa
19.00 Antalyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Serkan Çınar
21 Mayıs Pazar
16.00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
22 Mayıs Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Ümit Öztürk
20.00 Akhisar Belediyespor - Aytemiz Alanyaspor: Kutluhan Bilgiç
kaynak:sabah
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