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beşiktaş - kasımpaşa maçı serkan çınar'ın

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI SERKAN ÇINAR'IN

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 15:35
Puan Ver : Beşiktaş - Kasımpaşa Maçı Serkan Çınar'ın(5/10)2


Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 19, 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



19 Mayıs Cuma

20.00 Galatasaray - Osmanlıspor: Ali Palabıyık



20 Mayıs Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantepspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Kayserispor - Adanaspor: Tolga Özkalfa

19.00 Antalyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Serkan Çınar



21 Mayıs Pazar

16.00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler

19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus



22 Mayıs Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Ümit Öztürk

20.00 Akhisar Belediyespor - Aytemiz Alanyaspor: Kutluhan Bilgiç



 



kaynak:sabah








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