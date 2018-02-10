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Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'u Ağırlıyor! Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ, KARDEMİR KARABÜKSPOR'U AĞIRLIYOR! CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, ligde son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor. 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

Tarih : 10 Şubat 2018, 19:20
Puan Ver : Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'u Ağırlıyor! Canlı Anlatım(8/10)4

Zorlu bir fikstüre giren Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan maçta hakem Bülent Yıldırım düdük çalıyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşmanın ilk yarısı başladı. İki takıma da başarılar...

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ:

Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Alvaro Negredo.

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ergin, Ibanez, Bliznichenko, Alexe

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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