BEŞİKTAŞ, KARDEMİR KARABÜKSPOR'U AĞIRLIYOR! CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, ligde son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor. 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Zorlu bir fikstüre giren Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan maçta hakem Bülent Yıldırım düdük çalıyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşmanın ilk yarısı başladı. İki takıma da başarılar...
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ:
Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Alvaro Negredo.
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ergin, Ibanez, Bliznichenko, Alexe
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Müdüründen İzin Almadan Bankaya Giden İşçi İçin Yargıtay'dan Emsal Karar
- Bakan Arslan: Açılıştan 24 Saat Sonra Uçuşlar Atatürk Havalimanı'ndan Yeni Havalimanına Aktarılacak
- Abd Borsalarının Çöküşü Zenginlere, 16 Milyar Dolara Mal Oldu
- Qualcomm,Broadcom'un 121 Milyar Dolarlık Satın Alma Teklifini Reddetti
- Vakko, Araplara Satılıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar