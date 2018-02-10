BEŞİKTAŞ, KARDEMİR KARABÜKSPOR'A FARK ATTI: 5-0
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Zorlu fikstür öncesi kayıp istemeyen Kartal'ın gollerini Pepe, Talisca(2) ve Vagner Love (2) kaydetti.
MAÇ GOLLE BAŞLADI
35 bine yakın taraftarı önünde maça hızlı başlayan Beşiktaş'ın golü bulması uzun sürmedi. 14. dakikada Q7'nin kullandığı kornerde kale sahası topu önünde bulan Pepe zorlanmadan topu ağlara gönderdi. Vites düşürmeyen Kartal, son haftaların flaş ismi Talisca'nın 27. dakikada attığı enfes golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
LOVE AÇILIŞI YAPTI
İkinci yarıda tempolu oyunu sürdüren Beşiktaş 59. dakikada farkı üçe çıkardı. 3 dakika önce Negredo'nun yerine oyuna giren Vagner Love, siyah beyazlı formayla siftahı Süper Lig'de en çok gol attığı takım olan Karabükspor ağlarına gönderdi. 84. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Talisca attığı harika golle skoru 4-0 getirirken, uzatma anlarında Vagner Love maçın skorunu ilan etti.
BEŞİKTAŞ 40 PUANDA
Evinde peşpeşe 4. galibiyetini alan Kartal 40 puana çıktı. Liginde yer alan Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Müdüründen İzin Almadan Bankaya Giden İşçi İçin Yargıtay'dan Emsal Karar
- Bakan Arslan: Açılıştan 24 Saat Sonra Uçuşlar Atatürk Havalimanı'ndan Yeni Havalimanına Aktarılacak
- Abd Borsalarının Çöküşü Zenginlere, 16 Milyar Dolara Mal Oldu
- Qualcomm,Broadcom'un 121 Milyar Dolarlık Satın Alma Teklifini Reddetti
- Vakko, Araplara Satılıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar