Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Zorlu fikstür öncesi kayıp istemeyen Kartal'ın gollerini Pepe, Talisca(2) ve Vagner Love (2) kaydetti.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

35 bine yakın taraftarı önünde maça hızlı başlayan Beşiktaş'ın golü bulması uzun sürmedi. 14. dakikada Q7'nin kullandığı kornerde kale sahası topu önünde bulan Pepe zorlanmadan topu ağlara gönderdi. Vites düşürmeyen Kartal, son haftaların flaş ismi Talisca'nın 27. dakikada attığı enfes golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

LOVE AÇILIŞI YAPTI

İkinci yarıda tempolu oyunu sürdüren Beşiktaş 59. dakikada farkı üçe çıkardı. 3 dakika önce Negredo'nun yerine oyuna giren Vagner Love, siyah beyazlı formayla siftahı Süper Lig'de en çok gol attığı takım olan Karabükspor ağlarına gönderdi. 84. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Talisca attığı harika golle skoru 4-0 getirirken, uzatma anlarında Vagner Love maçın skorunu ilan etti.

BEŞİKTAŞ 40 PUANDA

Evinde peşpeşe 4. galibiyetini alan Kartal 40 puana çıktı. Liginde yer alan Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada