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Beşiktaş Kap'a Bildirdi! İşte Vodafone Park'ın Toplam Maliyeti
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Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Vodafone Park'ın toplam maliyeti

BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ! İŞTE VODAFONE PARK'IN TOPLAM MALİYETİ

Beşiktaş, KAP'a bildirdi: Vodafone Park'ın toplam maliyetin 407 milyon 47 bin TL.

Tarih : 12 Ocak 2018, 01:20
Puan Ver : Beşiktaş Kap'a Bildirdi! İşte Vodafone Park'ın Toplam Maliyeti(6/10)2

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Vodafone Park Stat maliyetinin tespiti hakkında açıklamada bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

31.05.2017 Tarihli Kap açıklamamızda, Vodafone Park stadının kesin toplam inşaat maliyetinin aktifleştirilen herhangi bir finansman giderini içermeyecek şekilde en geç 2017 yılsonu itibariyle düzenlenecek bir özel amaçlı bağımsız denetim raporuyla tespit edilmesine ve Kulüp bünyesinde kalacak Vodafone Park stat maliyetinin tutarının bu rapor doğrultusunda kesinleştirilmesine karar verildiği bildirilmişti.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından 27.12.2017 tarihinde düzenlenen rapor uyarınca bulunan toplam maliyet tutarı 407.047.190 TL olup, Kulüp bünyesinde kalan Vodafone Park stat maliyetinin tutarı 149.175.836 TL olarak kesinleşmiştir. 14.11.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine de sunulan 31.05.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca, Vodafone Park'ın Kulüp üzerinde kalan 149.175.836 TL'yi karşılayıncaya kadar geçecek süreyle stadyum gelirleri arasında yer alan müze/stat turu geliri Kulüp'e ait olacaktır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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