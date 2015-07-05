O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

beşiktaş, kamp için almanya'ya gitti

BEŞİKTAŞ, KAMP İÇİN ALMANYA'YA GİTTİ

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, yurt dışı kampı için Almanya'ya gitti.

Tarih : 05 Temmuz 2015, 13:52
Puan Ver : Beşiktaş, Kamp İçin Almanya'ya Gitti(6/10)7


Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, yurt dışı kampı için Almanya'ya gitti.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Almanya'ya giden Siyah-beyazlıları İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi uğurladı.

Teknik direktör Şenol Güneş, kamp kadrosuna tedavisi devam etmekte olan Veli Kavlak dışındaki tüm oyuncuları dahil etti.

İstanbul'daki antrenmanlara izinli oldukları için katılamayan Pedro Franco, Olcay Şahan, Gökhan Töre ile Alexander Milosevic, Almanya kampına katılacak ve takımla çalışmalara başlayacaklar.

Almanya kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

1 Tolga Zengin, 2 Cenk Gönen, 3 Günay Güvenç, 4 Veysel Sapan, 5 Ersan Adem Gülüm, 6 Serdar Kurtuluş, 7 Andreas Beck, 8 Dusko Tosıc, 9 İsmail Köybaşı, 10 Ramon Motta, 11 Necip Uysal, 12 Atiba Hutchinson, 13 Oğuzhan Özyakup, 14 Tolgay Arslan, 15 Kerim Frei, 16 Jose Sosa, 17 Cenk Tosun, 18 Mustafa Pektemek, 19 Ömer Şişmanoğlu, 20 Eslem Öztürk, 21 Fatih Aksoy, 22 Hamza Küçükköylü, 23 Muhammed Enes Durmuş, 24 Olcay Şahan, 25 Gökhan Töre, 26 Pedro Franco, 27 Alexander Milosevic








Etiketler: Beşiktaş  Kamp  İçin  Almanya  Ya  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER