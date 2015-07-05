

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, yurt dışı kampı için Almanya'ya gitti.



Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Almanya'ya giden Siyah-beyazlıları İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi uğurladı.



Teknik direktör Şenol Güneş, kamp kadrosuna tedavisi devam etmekte olan Veli Kavlak dışındaki tüm oyuncuları dahil etti.



İstanbul'daki antrenmanlara izinli oldukları için katılamayan Pedro Franco, Olcay Şahan, Gökhan Töre ile Alexander Milosevic, Almanya kampına katılacak ve takımla çalışmalara başlayacaklar.



Almanya kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:



1 Tolga Zengin, 2 Cenk Gönen, 3 Günay Güvenç, 4 Veysel Sapan, 5 Ersan Adem Gülüm, 6 Serdar Kurtuluş, 7 Andreas Beck, 8 Dusko Tosıc, 9 İsmail Köybaşı, 10 Ramon Motta, 11 Necip Uysal, 12 Atiba Hutchinson, 13 Oğuzhan Özyakup, 14 Tolgay Arslan, 15 Kerim Frei, 16 Jose Sosa, 17 Cenk Tosun, 18 Mustafa Pektemek, 19 Ömer Şişmanoğlu, 20 Eslem Öztürk, 21 Fatih Aksoy, 22 Hamza Küçükköylü, 23 Muhammed Enes Durmuş, 24 Olcay Şahan, 25 Gökhan Töre, 26 Pedro Franco, 27 Alexander Milosevic